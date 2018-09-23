Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takımın son 10 maçında Fenerbahçe'nin 5 galibiyeti Beşiktaş'ın 2 galibiyeti bulunurken 3 maçta beraberlikle sona erdi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FB BJK derbisi ne zaman? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DEİ DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 6. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbiyenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 16 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 16 maçta 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 16 MAÇ

Beşiktaş'a 13 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 16 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1 3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen)

GALATASARAY'A KARŞI SERİSİ

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE GALTASARAY REKABETİNDE SON 22 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 22 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Kulvar Skor 7 Şubat Ziraat Kupası 4-4 6 Mayıs 2001 Süper Lig 2-1 16 Şubat 2002 Süper Lig 1-0 6 Kasım 2002 Süper Lig 6-0 29 Şubat 2004 Süper Lig 2-1 22 Mayıs 2005 Süper Lig 1-0 8 Mart 2006 Türkiye Kupası 2-1 22 Nisan 2006 Süper Lig 1-0 3 Aralık 2006 Süper Lig 2-1 8 Aralık 2007 Süper Lig 2-0 3 Şubat 2008 Türkiye Kupası 0-0 9 Kasım 2008 Süper Lig 4-1 25 Ekim 2009 Süper Lig 3-1 24 Ekim 2011 Süper Lig 0-0 17 Mart 2012 Süper Lig 2-2 12 Mayıs 2012 Süper Lig 0-0 12 Mayıs 2013 Süper Lig 2-1 10 Kasım 2013 Süper Lig 2-0 8 Mart 2015 Süper Lig 1-0 25 Ekim 2015 Süper Lig 1-1 20 Kasım 2016 Süper Lig 2-0 17 Mart 2018 Süper Lig 0-0

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