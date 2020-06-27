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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli takımda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Maça ilk 11'de başlaması beklenen Simon Falette mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında Serdar Aziz'in yokluğunda Falette ile savunmada görev yapan Luiz Gustavo, bu sefer Falette'in yerine Serdar Aziz'in partneri oldu.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Miha Zajc da ailevi sebepler nedeniyle Türkiye'den ayrıldı. Böylece Kanarya, Malatya karşısına 3 eksikle çıktı. Kulüpten Falette'in durumuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

GUSTAVO'NUN STOPER OYNADIĞI MAÇLARDA FENERBAHÇE KAZANAMADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luis Gustavo, Yeni Malatya karşılaşması öncesi son 4 lig maçının 3'ünde stoperde oynadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.