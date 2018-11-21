14 | 14

Steaua Bükreş ile 2022'ye kadar kontratı olan futbolcunun bonservis bedeli 3 milyon euro civarında. Kariyerinde UTA Arad'da başlayan Man 31 maçta 13 gol, 4 asist yaptı. Ardından Steaua Bükreş'e geçen genç yıldız 76 karşılaşmada 18 gol attı, 11 de asist üretti.