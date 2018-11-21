Fotomaç'ın haberine göre ara transfer döneminde kadrosuna stoper katmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı.
Erwin Koeman'ın yönetimin güvenini kazanması sonrası gözler ara transfer için belirlenecek isimlere çevrildi.
Yönetimle yaptığı görüşme sonrası Koeman'ın transfer talebinde bulunduğu ve özellikle stoper talebinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.
Hollandalı teknik adamın sarı lacivertli yönetime verdiği listede yer alan isimlerse belli oldu. Koeman, ara transferde stoper takviyesi için 4 isim belirledi.
İşte Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için düşünülen 4 oyuncu.
Koeman'ın listesindeki ilk isim Santos'ta forma giyen Gustavo Henrique..25 yaşındaki Henrique 1.96 boyunda ve piyasa değeri 2 milyon euro.
Listedeği ikinci isim yaz transfer döneminde de sarı lacivertli kulübün gündemine gelen Stoke City'nin Hollandalı stoperi Bruno Indi.
Daha önce Feyenoord ve Porto formaları da giyen Bruno Indi 26 yaşında. 1.85 boyundaki Indi'nin güncel piyasa değeriyse 10 milyon euro.
Üçüncü isim İngiliz devi Manchester United'ın Arjantinli oyuncusu Marcos Rojo...
Rojo'nun TransferMarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda.
Koeman'ın listesindeki son aday ise Crystal Palace'lı Jairo Riedewald..22 yaşındaki Hollandalı savunmacı 1.82 boyunda.
Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Riedewald için Hollanda ekibi Ajax'ın da devreye girdiği ortaya çıkmıştı.
GENÇ RUMEN FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmak için dünyanın dört bir yanını tarıyor. Listeye giren son isim Rumen futbolunun gelecek vaat eden ismi Dennis Man oldu.
Sol ayağıyla sağ açıkta görev alan 20 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği öğrenildi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Kanarya'nın scout'larının Man'i bir süredir gözlem altında tuttuğu kaydedildi.
Steaua Bükreş ile 2022'ye kadar kontratı olan futbolcunun bonservis bedeli 3 milyon euro civarında. Kariyerinde UTA Arad'da başlayan Man 31 maçta 13 gol, 4 asist yaptı. Ardından Steaua Bükreş'e geçen genç yıldız 76 karşılaşmada 18 gol attı, 11 de asist üretti.
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