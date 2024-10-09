Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takımda düşünmediği isimleri netleştirmeye başlarken ayrılacak ilk isim belli oldu.

Sarı-Lacivertlilere sezon başında transfer edilen fakat Portekizli hocanın tercihleri arasında yer bulamayan birçok futbolcunun devre arasında ayrılması gündemde.

Bunlardan öne çıkan isim ise Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Levent Mercan oldu.

Mourinho’nun planlarına dahil olamayan ve Avrupa Ligi lisesine de dahil edilmeyen Mercan, Süper Lig’de ise 5 maçta kadroya giremezken sadece 2 maçın kadrosunda yer aldı.