Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Levent Mercan'ın ayrılığı gündemde. Sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ı devre arasında kiralamayı düşünüyor
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takımda düşünmediği isimleri netleştirmeye başlarken ayrılacak ilk isim belli oldu.
Sarı-Lacivertlilere sezon başında transfer edilen fakat Portekizli hocanın tercihleri arasında yer bulamayan birçok futbolcunun devre arasında ayrılması gündemde.
Bunlardan öne çıkan isim ise Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Levent Mercan oldu.
Mourinho’nun planlarına dahil olamayan ve Avrupa Ligi lisesine de dahil edilmeyen Mercan, Süper Lig’de ise 5 maçta kadroya giremezken sadece 2 maçın kadrosunda yer aldı.
Levent Mercan kadroya girdiği iki maçın birinde ise yalnızca 9 dakika süre alabildi.
Sarı-Lacivertli yönetim, 23 yaşındaki ismi devre arasında kiralamayı düşünüyor.