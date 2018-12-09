Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Akhisarspor’a yenilmesi halinde küme düşme hattına gerileyecek olan Kanarya’da teknik direktör Koeman oyuncularından yakaladıkları pozisyonlarda daha dikkatli olmalarını istedi.

Maçlarda çok fazla pozisyon kaçırdıklarını ve bu sebeple kendi işlerini zorlaştırdıklarını belirten Koeman, “Özellikle son tercihlerde daha dikkatli olmamız gerekiyor. İyi oynasak dahi bunu skora çeviremediğimizde bir anlamı kalmıyor” dedi.

Slimani ile de özel olarak görüşen Koeman, Giresunspor ağlarına bıraktığı golü hatırlatarak attığı golden sonra açılacağına inandığını söyledi.

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