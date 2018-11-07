Cocu’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Koeman, geleceğinde belirleyici olacak Anderlecht ve Alanyaspor maçları öncesinde antrenmanlarda tempoyu artırdı.

Hollandalı çalıştırıcının futbolcularla bire bir yaptığı görüşmeler dikkat çekiyor. Taktik çalışmalardaki pozisyon hatalarında oyunu durdurup, herkese özel olarak yapması gerekeni anlatıyor.

İKİ MAÇA FARKLI KADRO

Fenerbahçe’de Anderlecht ve Alanya maçları için farklı kadrolar oluşturulacak. Koeman, özellikle kanat beklerini dinlendirmeyi düşünüyor. Isla ve Hasan’ın yarın dinlendirilip yerlerine Şener ve İsmail’in görev yapma ihtimali yüksek.

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