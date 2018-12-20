Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, takımda düzelmesi gereken ilk konunun takımın çok kötü durumda olan özgüvenini toparlamak olduğuna inanıyor. Yanal, önlerinde bu durumu toparlamak için iyi bir fırsat olduğunu düşünürken, takımın taktiksel ve fiziksel durumunu devre arasında kolaylıkla düzeltebileceklerini asıl çözülmesi gereken sorunun ise oyuncuların özgüven problemi olduğunu tespit etti.

Bu konuda işinin profesyonellerine de danışacak olan Yanal, takımdaşlık olgusunun artması için birçok plan ve program yapacak. Ersun Yanal takımdaki birçok ismin sözleşmesinin bitecek olmasının da olumsuz bir durum yaratacağını belirtirken, oyuncularla bu konuda yapılacak ilerlemenin de hızlı bir şekilde gerçekleşmesini talep edecek. Ersun Yanal kısa bir süre içerisinde sözleşmesi uzatılması gereken oyuncularla ilgili kulübe rapor verecek.

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