Fenerbah\u00e7e den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle: Futbol A Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n oyuncular\u0131ndan Tolga Ci\u011ferci ile olan s\u00f6zle\u015fmemiz, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015fmayla feshedilmi\u015ftir. Kendisine hizmetleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr eder, bundan sonraki kariyerinde ba\u015far\u0131lar dileriz. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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