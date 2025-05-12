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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor - Transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor

        Bu sezon hedeflerini ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Jose Mourinho ile yola devam kararı alan sarı-lacivertliler, birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:46
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        Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda yıldız isimleri takıma katmak için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda liste oluşturuluyor.

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        Teknik heyet ve yönetim, hangi bölgelere takviye yapılacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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        Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. Fenerbahçe, yeni sezonda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak.

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        TRT Spor'un haberine göre; Sözleşmeleri sona erecek olan Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmedi.

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        Kontratları devam eden ve yurt dışından teklifler alan Dominik Livakovic ve Yusuf Akçiçek’in ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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        Teknik heyet, Diego Carlos ile ilgili de olumsuz rapor verdi. Yönetim, 11 milyon avroya transfer edilen Brezilyalı futbolcudan zarar etmeden yolları ayırmayı planlıyor.

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        Sarı lacivertliler, yurt dışı piyasasında ilgi gören isimleriyle de vedalaşabilir. Sebastian Szymanski, Fred ve Sofyan Amrabat ile beklentinin üzerinde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

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        Sol kanatta forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin’in geleceği netlik kazanmadı. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen iki futbolcunun bonservislerinin alınıp alınmamasıyla ilgili henüz karar verilmedi.

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