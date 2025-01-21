Fenerbahçe'den 2'nci Pavlovic harekatı!
Fenerbahçe'de transfer döneminde sıcak saatler yaşanıyor... Ara transferde ilk hedef olarak stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un ardından Strahinja Pavlovic'i de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, daha önce de nabız yokladığı Sırp stoper için İtalyan devi Milan'ın kapısını yeniden çaldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Diego Carlos'un ardından stoper hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Strahinja Pavlovic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe yönetiminin, Sırp stoper için Milan'a yeni bir resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
İKİNCİ STOPER OLACAK
Diego Carlos transferi konusunda Aston Villa ile anlaşmaya veren Fenerbahçe, Pavlovic'i de kadrosuna katarak stopere 2'nci takviyesini yapmayı hedefliyor.
TADIC VE KOSTIC DEVREDE
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcuları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in, milli takımdan arkadaşları olan Pavlovic'in sarı-lacivertlilere transfer olması için çaba sarf ettikleri bildirildi.
ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU
Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için daha önce de Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
Milan CEO'su Giorgio Furlani, Pavlovic için sarı-lacivertlilerin önerdiği 18 milyon Euro'luk ücretin yeterli olmadığını Fenerbahçeli yöneticilere iletmişti.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan, 23 yaşındaki 1.94'lük defans oyuncusunu 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.