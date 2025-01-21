Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den 2'nci Pavlovic harekatı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den 2'nci Pavlovic harekatı!

        Fenerbahçe'de transfer döneminde sıcak saatler yaşanıyor... Ara transferde ilk hedef olarak stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un ardından Strahinja Pavlovic'i de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, daha önce de nabız yokladığı Sırp stoper için İtalyan devi Milan'ın kapısını yeniden çaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Diego Carlos'un ardından stoper hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

        2

        Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Strahinja Pavlovic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

        3

        Fenerbahçe yönetiminin, Sırp stoper için Milan'a yeni bir resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

        4

        İKİNCİ STOPER OLACAK

        Diego Carlos transferi konusunda Aston Villa ile anlaşmaya veren Fenerbahçe, Pavlovic'i de kadrosuna katarak stopere 2'nci takviyesini yapmayı hedefliyor.

        5

        TADIC VE KOSTIC DEVREDE

        Fenerbahçe'nin Sırp futbolcuları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in, milli takımdan arkadaşları olan Pavlovic'in sarı-lacivertlilere transfer olması için çaba sarf ettikleri bildirildi.

        6

        ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU

        Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için daha önce de Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

        7

        Milan CEO'su Giorgio Furlani, Pavlovic için sarı-lacivertlilerin önerdiği 18 milyon Euro'luk ücretin yeterli olmadığını Fenerbahçeli yöneticilere iletmişti.

        8

        18 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Milan, 23 yaşındaki 1.94'lük defans oyuncusunu 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        9

        Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        10

        Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        2024'te 1 milyon 478 bin konut satıldı
        2024'te 1 milyon 478 bin konut satıldı
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Yemin töreninde TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare
        Yemin töreninde TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı
        Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Bir dönem sınıf farkını belirliyordu!
        Bir dönem sınıf farkını belirliyordu!
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        İstihdama ayda 4.616 TL teşvik
        İstihdama ayda 4.616 TL teşvik
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı