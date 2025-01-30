Fenerbahçe'den Arroyo hamlesi!
Ara transfer döneminde şu ana kadar Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan, Ognjen Mimiovic ile de prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir hamleye daha hazırlanıyor.
Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ekvador ekibi Independiente del Valle'nin 18 yaşındaki sol açık oyuncusu Keny Arroyo için transfer teklifi yaptı.
PORTO DA TEKLİF YAPTI
Haberde, Portekiz devi Porto'nun da Keny Arroyo için resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün yarışa girdiği belirtildi.
6 GOL, 8 ASİST
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi.
Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Arroyo'nun, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.