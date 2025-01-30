Fenerbahçe'den Arroyo hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir hamleye daha hazırlanıyor.

Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ekvador ekibi Independiente del Valle'nin 18 yaşındaki sol açık oyuncusu Keny Arroyo için transfer teklifi yaptı.

PORTO DA TEKLİF YAPTI

Haberde, Portekiz devi Porto'nun da Keny Arroyo için resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün yarışa girdiği belirtildi.

6 GOL, 8 ASİST

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Arroyo'nun, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.