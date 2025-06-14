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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı: Moise Kean ve Antony - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı: Moise Kean ve Antony

        Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Moise Kean ile Manchester United'da kariyerini sürdüren Antony'i transfer listesine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 23:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:28
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        Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu.

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        MOISE KEAN HAREKATI

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kariyerini sürdüren Moise Kean'ı listesine aldı.

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        Ancak bu transferin oldukça zor olduğu belirtildi. Ayrıca İtalyan yıldızın 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin olduğu aktarıldı.

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        EN-NESYRI GİDERSE...

        Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yi elden çıkarması halinde bu transferde gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

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        Faslı yıldızı Suudi Arabistan ekiplerinin istediği bilinirken, F.Bahçe'nin istediği rakamın 35 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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        KİRALAMA İHTİMALİ: ANTONY

        Fenerbahçe'nin ayrıca kanat bölgesini Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Antony'i ile güçlendirmek istediği ifade edildi.

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        İngiliz ekibi kiralamaya sıcak bakarsa, sarı-lacivertliler Kırmızı Şeytanlar'la temasa geçecek.

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        Moise Kean geçtiğimiz sezon 44 maçta 25 gol - 3 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 499 dakika sahada kaldı.

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        Devre arasında Real Betis'e kiralanan Antony ise 26 maçta 9 gol - 5 asistlik katkı sağlayarak 2 bin 133 dakika forma giydi.

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