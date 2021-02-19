Fenerbahçe'de Samatta'nın Club Brugge'e transfer olacağı öne sürüldü. Belçika basını, Aston Villa'dan 6 milyon Euro'luk mecburi satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalının Belçika'ya döneceğini yazdı.

CEVAP GİBİ PAYLAŞIM

Öte yandan Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Samatta'nın şut çalışmasından görüntüler YouTube Katıl'dan yayınlandı. Fenerbahçe bir bölümünü de sosyal medyadan paylaştı. Fenerbahçe'nin Samatta ile yollarını ayıracağı yönünde çıkan haberler sonrası Sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşım 'cevap' olarak yorumlandı.