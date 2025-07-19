Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ismi Galatasaray'la da anılan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. Başkan Ali Koç'un, milli futbolcuyla bizzat görüştüğü ve Hakan'ın da bu görüşme sonrası sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Fenerbahçe ile Inter, bonservis konusunda anlaştığı takdirde milli yıldız gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor... Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.
Başkan Ali Koç'un, milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve Hakan'ın da bonservis konusunun çözlmesi halinde sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
TRT Spor'un haberine göre; Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile de Hakan Çalhanoğlu’nun takımdaki rolü hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Portekizli teknik adamın da 31 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği belirtildi.
Öte yandan İtalya basını, Fenerbahçe'nin Inter'e Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 15-20 milyon Euro civarında bir teklif yapacağını duyurdu.
Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Manlike Cennet de Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak kum saati emojisi kullandı.
Bu gönderi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı.
Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.