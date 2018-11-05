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COCU İÇİN FLAŞ SÖZLER

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Cocu için PSV’de birlikte çalıştığı Everton Futbol Direktörü Brands’tan açıklama geldi: "Cocu iyi bir antrenör ama yeni olduğum bir ülkeye kendi vatandaşımla gitmemek iyi oldu. Çünkü ikimizin de İngiltere deneyimi yoktu. Cocu’nun Fenerbahçe’ye evet diyeceğini düşünmüyordum. Teklif onu etkiledi."