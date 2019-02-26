Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dev derbinin ilk 45 dakikasını 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe, tarihi geri dönüşte kendilerini yalnız bırakmayan taraftarını da unutmadı ve teşekkür mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam, Vodafone Park’ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0’dan 3-3’e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta ‘Kadıköy’ gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."