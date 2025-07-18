Fenerbahçe'den Wendel hamlesi!
Fenerbahçe'de orta arayışları sürerken, gündeme yeni bir isim daha geldi. Sarı-lacivertlilerin, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı Wendel ile görüştüğü ortaya çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar kadrosuna Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Abdou Aziz Fall'ı katan Fenerbahçe'de, orta saha takviyesi de merakla bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde orta saha için ilk hedef Yves Bissouma olurken, yönetim transferin gerçekleşmemesi halinde B planını da belirledi.
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için görüştüğü isimlerden birinin de Wendel olduğu ortaya çıktı.
Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın haberine göre, Fenerbahçe, Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu için devreye girdi.
27 yaşındaki futbolcuya Katar temsilcisi Al Saad'ın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ve Al Saad'ın teklilerini değerlendiren Wendel'in, ülkesi Breziya'dan gelecek tekliflere de açık olduğu ifade edildi.