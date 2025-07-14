Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
Transferde atağa kalkan ve Jhon Duran ile Archie Brown'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, flaş bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, İsviçreli yıldız orta saha Granit Xhaka'yı gündemine aldığı belirtildi.
Transfer döneminde şu ana kadar Jhon Duran ve Archie Brown'ı kadrosuna katan, Asensio ve Skriniar için de geri sayıma geçen Fenerbahçe, bomba bir ismi daha gündemine aldı.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'de forma giyen İsviçreli yıldız orta saha Granit Xhaka için devreye girdi.
Orta sahasını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fred'in yanına Xhaka'yı ekleyerek ortada güçlü bir ikili krumayı hedefliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR
Haberde ayrıca, 33 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Neom'un da devrede olduğu belirtildi.
Xhaka'nın Neom'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği, Arap ekibinin de Leverkusen'e bonservis için yaklaşık 6 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.
Kulüpler arasında henüz anlaşma sağlanamazken, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Xhaka'nın, Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GRANIT XHAKA KİMDİR?
27 Eylül 1992 tarihinde İsviçre'nin Basel kentinde doğan Granit Xhaka, futbolculuk kariyerine 2003 yılında Basel'in altyapısında başladı.
2010 yılında Basel'in A takımına yükselen Arnavut asıllı İsviçreli futbolcu, 2012'de 8.5 milyon Euro karşılığında B.Mönchengladbach'a transfer oldu.
Alman ekibinde gösterdiği etkili performans sonrası 2016 yılında 45 milyon Euro'ya İngiliz devi Arsenal'in yolunu tutan Xhaka, 2023 yılından bu yana ise Bayer Leverkusen forması giyiyor.