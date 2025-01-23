Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı
Fenerbahçe, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."