Fenerbahçe - Fulham maçı ne zaman?

Yeni teknik direktörleri Phillip Cocu yönetiminde lige hazırlık yapan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçını İngiliz ekibi Fulham ile oynayacak. 28 Haziran Perşembe günü Can Bartu Tesislerinde toplanan Sarı Lacivertli ekip, ilk maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalımıştı. İkinci hazırlık maçını İsviçre'nin Lozan kentinde oynayan sarı lacivertliler, Lausanne'ye 2-1 mağlup olmuştu. Peki Fenerbahçe'nin Fulham ile oynayacağı üçüncü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Joseph Moynat Stadı'nda oynanacak maç bu akşam 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Fulham maçı D-Smart 77. kanaldan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ PHILLIP COCU'DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, beIN Sports’un konuğu oldu. Öncelikle kampı değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, ardından soruları yanıtladı. 4-3-3 sistemiyle sahaya yayılacaklarını açıklayan Phillip Cocu, adım adım ilerlediklerini ifade etti.Transfer çalışmalarına da değinen başarılı teknik adam, yaptıkları mental çalışmalara da vurgu yaptı. Phillip Cocu’nun açıklamalarından derlediklerimiz ise şöyle:

"Takım iyi. Takımla birlikte olmak ve beraber çalışmak, onların maçlarını izlemekten size daha net bir izlenim sağlar. Çok çalıştığımız bir haftayı geride bıraktık. Yoğun idmanlar yaptık, uzun antrenmanları geride bıraktık. Fiziksel anlamda sezonun bu dönemleri son derece önemlidir.

Aslında bu birkaç hafta sezonun en önemli dönemidir. Şu anda işin fiziksel tarafını yapıyoruz. Adım adım taktiksel anlamda daha çok çalışmalara başlayacağız."

"Farklılıklar olmuştur. Sonuçta her hocanın çalışma tarzı farklıdır. Belki kendi alıştıkları antrenman tarzından biz biraz farklı bir tarzı tercih ediyoruz. Her hocanın oyunculardan talepleri ve istekleri farklıdır. Şu anda ikinci haftadayız. Oyun felsefemiz üzerine çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Oyun felsefemiz anlaşıldıktan sonra gelişimler daha da kolay olacaktır. Birey ve takım halinde gelişim daha kolaylaşacak. Böylece maçlar oynanırken istediklerimizi daha iyi sahaya yansıtabilecekler."

"Şu anki planımız 4-3-3. Sahaya yayılışımız bu şekilde olacak. Bu sistemi düşünürken inancım; sahaya iyi yayılabileceğimiz, sahada pozisyonları doğru bir şekilde alabileceğimiz ve bize fayda getirecek bir düzen. İstediğimiz oyunu oynamak açıdan 4-3-3’ün doğru bir sistem olduğuna inanıyorum. 10 numara ile mi oynarız, 8 numara ile mi oynarız. Bu elimizdeki oyuncu tiplerine bağlı. Uygulamada farklılıklar olabilir ama çok da büyük farklılıklar olacağını düşünmüyorum. Önemli olan oyun kurarken ne yapmaya çalıştığımız. İkinci ve üçüncü bölgede yapmaya çalıştıklarımız. Takım halindeki yaratıcılığınızı nasıl ortaya koymak istediğiniz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerinde çok fazla uygulamasını gördüğüm bu sistemde bize sadece detayları işlemek kalıyor."

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