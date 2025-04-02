Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki düellosunda kazanan 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, ezeli rakibini Kadıköy'de devirerek yarı finale yükseldi. Cimbom'da biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Victor Osimhen maça damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin tek golü Szymanski'den geldi. Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'un rakibi oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        ABONE OL

        Türkiye Kupası'ndaki dev derbide yarı final bileti Galatasaray'ın oldu!

        Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelirken, turu geçen taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

        Kadıköy'de oynanan maça hızlı başlayan Cimbom, 10. dakikada Victor Osimhen'in harika golüyle 1-0 öne geçti.

        Sarı-kırmızılılar, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası Kostic'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

        İlk yarıda çok tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 45. dakikada farkı bire indirdi. Szymanski, Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kale sahasında tamamladı ve top filelerle buluştu. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağı kaldırırken, VAR incelemesi sonrası Yarı Otomatik Ofsayt sistemi pozisyonun ofsayt olmadığını belirledi ve hakem Cihan Aydın golü verdi: 1-2.

        REKLAM

        İkinci yarıda Fenerbahçe'nin çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        YARI FİNALDE KONYASPOR İLE EŞLEŞTİ

        Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Konyaspor ev sahipliği yapacak.

        F.BAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

        Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

        Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

        Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

        Kupadaki Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte Fenerbahçe bu sezon oynadığı 4 derbide galibiyet yüzü göremedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        VAR incelemesi sonucu penaltı kararı!
        VAR incelemesi sonucu penaltı kararı!
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        ABD basını: Musk istifa edecek
        ABD basını: Musk istifa edecek
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        "Arda'nın sihirli dokunuşu"
        "Arda'nın sihirli dokunuşu"
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp