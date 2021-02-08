Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; uzun zamandır beklenen derbi, son yıllarda alıştığımız gibi futbolseverler adına keyif veren bir mücadele olmaktan uzaktı. Hakem Cüneyt Çakır'ın sık sık çaldığı faul düdükleri, az sayıdaki gol pozisyonları maçı izleyenlere deja vu yaşattı.

20 DERBİDE 27 GOL!

Geriye dönüp iki takım arasındaki son 20 maça baktığımızda rakamlar da tabloyu açık bir şekilde destekliyor. 20 maçta 2'nin üzerinde gol atılan sadece 4 karşılaşma var! Mücadelelerin 5'i 1-0, 7'si ise 0-0'lık (2 maçın 90 dakikası 0-0 sona erdi, 1'i uzatmada gelen golle 1-0 bitti, 1'i ise penaltılarda 3-2 bitti) sonuçlarla tamamlandı. 20 derbide atılan toplam gol sayısı yalnızca 27!

Maçlarda gol sayıları az iken faul sayıları ise bir o kadar fazla... Son olarak cumartesi günü oynanan maçta tam 41 kez faul atışı kullanıldı. İki takım da bu sezon en yüksek faul sayısına ulaşılan maçlarını oynadı.

Son 20 derbiye baktığımızda son maçta en yüksek 3. faul sayısına ulaşıldı. 2014'te 44, 2015'te 43 kez oyun fauller sebebiyle durdu.

İNGİLİZ HAKEMLER DÜDÜK ÇALMAYI UNUTTU

'Dünya derbisi'ndeki faul sayısını, diğer büyük maçların rakamlarıyla teraziye koyunca şaşırtıcı olmayan bir tablo görüyoruz. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 41 faulle liderliği kimselere kaptırmıyor! İşte dünyada en çok seyredilen kapışmaların son randevularında yapılan faul sayıları: