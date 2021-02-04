Beklenen hafta geldi! Futbolseverler nefeslerini tuttu ve cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beklemeye başladı.

— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) February 4, 2021

20 YILLIK KADIKÖY BÜYÜSÜ BOZULDU!

Süper Lig'in ilk 2 sırasındaki Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. 20 yıldır rakibine sahasında yenilmeyen sarı-lacivertliler, geçen sezon bu unvanını kaybetti.

LİDERLİK SAVAŞI!

İki takım uzun süre sonra derbiye liderlik çekişmesiyle çıkacak. Beşiktaş'ın üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası Fenerbahçe liderliğe, Galatasaray ise 2.'liğe yükseldi. 48 puanlı Fenerbahçe, rakibiyle farkı açmak için; 45 puanlı Galatasaray ise Kanarya'yı yakalamak için sahada olacak.

İRFAN CAN KAPIŞMASINI KANARYA KAZANDI

Ezeli rakipler, saha dışında İrfan Can Kahveci için karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminde önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe oyuncu için teklif yaptı. Bu mücadeleden galip çıkan taraf Fenerbahçe oldu.

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Ara transfer döneminin geride kalmasıyla bazı oyuncular için derbi daha da anlamlı olacak. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel; Galatasaray'da Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Halil Dervişoğlu oynatılmaları halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacaklar. Fenerbahçe'de İrfan Can sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak. Gedson Fernandes'in ise durumu maç günü belli olacak.

Galatasaray'ın 3. kez kadrosuna kattığı Onyekuru, geçen sezon alınan Kadıköy zaferinde attığı golle rol oynamıştı.

3 KİLİT İSMİN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Ev sahibinde Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun derbiye yetişmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Galatasaray'da ise Radamel Falcao dün yapılan idmanda takımla çalıştı. Sakatlığı bulunan Feghouli'nin derbide forma giymesi ise zor.

Oğulcan Çağlayan'ın ise forma verilmesi halinde sahada olabileceği belirtiliyor.