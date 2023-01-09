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Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürürken beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi.

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  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    GUSTAVO'YA KART DOĞRU MU?

    SORU: "10. dakikada Gustavo'nun Barış Alper'e faulünde sarı kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Sarı kart doğru, fazlası olmaz.

    Lale Orta: Sarı doğru.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart yorumuna katılıyorum.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    İPTAL EDİLEN İLK GOL...

    SORU: "Galatasaray'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?"

    Lale Orta: Ofsayt doğru.

    Deniz Çoban: Doğru karar.

    Bülent Yıldırım: Doğru karar.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    İPTAL EDİLEN İKİNCİ GOL...

    SORU: "Kerem Aktürkoğlu'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?"

    Lale Orta: Net ofsayt.

    Deniz Çoban: Net.

    Bülent Yıldırım: Bence de net.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    NELSSON'A KART DOĞRU MU?

    SORU: "Nelsson'un King'e müdahalesinde sarı kart doğru mu?"

    Lale Orta: Sarı doğru bir yorum.

    Deniz Çoban: Benim için de sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart kararında problem yok.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    SZALAI'YE KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Attila Szalai'nin Kerem'e müdahalesinde faul var mı?"

    Deniz Çoban: Faul ve sarı kart.

    Lale Orta: Bir faul var ve sarı olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Faul ve sarı olmalıydı.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    MERTENS - KING POZİSYONU

    SORU: "Mertens - King mücadelesinde Fenerbahçe lehine faul doğru mu?"

    Deniz Çoban: Faul kararı doğru ama King'e sarı çıkmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Faulün yeri doğru ama King sarı görmeliydi.

    Lale Orta: Fenerbahçe lehine faul doğru.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    BARIŞ ALPER'İN MÜDAHALESİ

    SORU: Barış'ın Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?"

    Lale Orta: Bence kart olmalıydı.

    Deniz Çoban: Hakemin görüş alanında, hakeme bırakılacak bir pozisyon.

    Bülent Yıldırım: Hakem gördü, kart vermediyse saygı duymak lazım. Öyle bir pozisyon.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    FERDİ-RASHICA POZİSYONU...

    SORU: "Ferdi-Rachia pzosiyonda hücum faul kararı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Rachica kasıtlı bir şey yapmıyor, çarpışma var. Hücum faul doğru.

    Lale Orta: Hücum faul kararı doğru bir yorum.

    Bülent Yıldırım: Karar doğru.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    MERTENS'İN POZİSYONU

    SORU: "Mertens'in Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Burada ufak bir müdahale var, kart çıkmaz.

    Deniz Çoban: Kartlık bir temas yok.

    Lale Orta: Sarı karta gerek yok.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    OSAYI'NIN KEREM'E MÜDAHALESİ...

    SORU: "Osayi'nin Kerem'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Faul ve sarı olmalıydı.

    Lale Orta: Net bir faul ve sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Bence de faul ve sarı.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

    SORU: "Galatasaray'ın ikinci golünde ofsayt var mı?"

    Lale Orta: Burada önemli olan Kerem'in ilk olarak topa dokunup, dokunmadığı. Net bir şekilde dokunup, dokunmadığı yönünde kanıt yok. O yüzden VAR karışmadı. Ben anlayamıyorum görüntüden. O yüzden karara saygı duyuyorum.

     
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    Deniz Çoban: Ofsayt çizgisi Kerem'den çizildi. Hakemler, Kerem'in topa dokunduğunu düşünüyorlar. Icardi ofsayt diye düşünselerdi, Icardi'den çizgi çekerlerdi. Kerem topa dokundu mu, dokunmadı mı emin olamıyorum. VAR'da izleyip, açıkça dokunmadığını ispat edemediler. Bir dokunma, sürtme var gibi görünüyor. Kerem'e dokunduysa, ofsayt yok. Ben görüntüden net bir şey diyemiyorum.

    Büelnt Yıldırım: Ben nizami bir gol olduğunu düşünüyorum.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    İRFAN CAN'IN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

    SORU: "İrfan Can'a kırmızı doğru mu?"

    Lale Orta: Doğru ama hakem sahada bu pozisyonu görmeliydi. VAR uyarısıyla bu kart çıkmamalıydı.

    Bülent Yıldırım: Kırmızı doğru.

    Deniz Çoban: Kırmızı karararı tartışmasız doğru.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    TORREIRA'NIN MÜDAHALESİ

    SORU: "Lucas Torreira'nın topa elle müdahalesi var mı, kart gerekir mi?"

    Lale Orta: Sarı kart.
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

    Deniz Çoban: Bir hakem buna faul çalışıyorsa, kart göstermeme ihtimali yok. Bu net bir sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Halil Umut Meler'in derbide üstüne çalışması gereken şeyler var. Hakem şansı yanındaymış ama çok fazla maç içerisinde hataları var.

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