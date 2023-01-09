Deniz Çoban: Ofsayt çizgisi Kerem'den çizildi. Hakemler, Kerem'in topa dokunduğunu düşünüyorlar. Icardi ofsayt diye düşünselerdi, Icardi'den çizgi çekerlerdi. Kerem topa dokundu mu, dokunmadı mı emin olamıyorum. VAR'da izleyip, açıkça dokunmadığını ispat edemediler. Bir dokunma, sürtme var gibi görünüyor. Kerem'e dokunduysa, ofsayt yok. Ben görüntüden net bir şey diyemiyorum.

Büelnt Yıldırım: Ben nizami bir gol olduğunu düşünüyorum.