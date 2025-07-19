Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası!
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalya basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Benfica'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.
Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da peşine düştü...
Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan ve Beşiktaş'la da ismi anılan milli futbolcu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, yıldız kanat oyuncusunun şartları hakkında bilgi aldı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği ve Kerem'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda Di Maria'nın ayrılığıyla boşta kalan 7 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
2024'ün eylül ayında 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem, geçen sezon 53 maçta 16 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.