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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için Silas Wamangituka iddiası! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için Silas Wamangituka iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Alman basını, sarı-lacivertlilerin Stuttgart forması giyen Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Silas Wamangituka ile ilgilendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:40
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        Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine alan sarı-lacivertliler için Alman basınından sürpriz bir iddia daha geldi.

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        Almanya'nın köklü spor dergisi Kicker'in haberine göre; Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Silas Wamangituka ile ilgileniyor.

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        Alman ekibinin yollarını ayırmak istediği isimlerden biri olan Demokratik Kongolu sağ kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği kaydedildi.

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        Stuttgart'ın, 27 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

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        Asıl mevkisi sağ kanat olan 1,89'luk Silas, santrforda da görev yapabiliyor.

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        Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Silas'ın Stuttgart ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Geçen sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas, Sırp ekibiyle 24 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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