Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe 10 oyuncusuyla gol bulurken, Beşiktaş ise 7 oyuncusuyla fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekipte Jose Sosa, Diego Perotti, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Serdar Aziz, Papiss Cisse ve Mbwana Samatta gole katkı yaptı. Beşiktaş'ta ise Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Jeremain Lens ve Tyler Boyd gol atan oyuncular oldu.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜLERİ SOSA VE PEROTTI

Fenerbahçe'de gole en çok katkı yapan oyuncular orta sahada görev yapan Jose Sosa ile Diego Perotti oldu. Sosa ve Perotti takımları adına üçer gol kaydetti.

Sarı-lacivertli ekip ligdeki 9 maçta 17 gol atarken, bunların sadece 4'ünü santrforda görev alan isimlerle buldu. Derbi öncesi sakatlanan Samatta, 7 maçta 427 dakika süre almasına rağmen sadece Fatih Karagümrük ile oynanan maçta iki kez rakip fileleri havalandırabildi.

Ligdeki 8 maçta 600 dakika sahada kalan Valencia ise Trabzonspor maçı dışında gol sevinci yaşayamadı. 6 karşılaşmada 202 dakika şans bulan Cisse de Trabzonspor mücadelesinde gol sevincini yaşayabildi.

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan 2, Dimitris Pelkas, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz birer gol attı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta bordo-mavili futbolcu Serkan Asan bir golü kendi kalesine attı.

BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜ 3 OYUNCUDA

Beşiktaş'ta Larin, Aboubakar ve Atiba, takımlarının en golcü isimleri olarak derbi maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip ligde 13 gol atarken bunların 9'unu Larin, Aboubakar ve Atiba ile kaydetti.

Larin 5 golle takımın en etkili ismi olarak dikkati çekerken, Aboubakar ve Atiba da ikişer gollük katkı yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca Bernard Mensah, Gökhan Töre, Jeremain Lens ve Tyler Boyd birer gol attı.

ABOUBAKAR'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI 1 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ın santrforlarından Aboubakar, 2 Fenerbahçe maçında bir kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayı 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten maçta takımının tek golünü atmıştı.

Beşiktaş'a 2017-2018'de transfer olan Larin ise 2018-2019'da Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sonuçlanan mücadelede 20 dakika süre alabilirken, gol sevinci yaşayamamıştı.