Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.
LİGDE 21. RANDEVU
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 21. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
MAÇLAR
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:
2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2
2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1
2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2
2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0
2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ