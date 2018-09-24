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Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 16 maçta 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken teknik direktör Phillip Cocu da kararını verdi. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Hollandalı çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında sahaya şu 11'i sürecek!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN SPORTS 1