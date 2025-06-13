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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

        Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:49
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        İşte F.Bahçe'nin hazırlık maçı programı!
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        Portekiz'de kamp yapacak olan sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçı oynayacak...

        Sarı lacivertlilerin ilk rakibi, 12 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük olacak... Müsabakanın Can Bartu Tesisleri'nde oynanması bekleniyor...

        Fenerbahçe Portekiz kampında ise 4 özel maç oynayacak...

        Sarı lacivertliler 17 Temmuz'da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz'da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz'da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz'da yine Portekiz'den Benfica ile kozlarını paylaşacak...

        Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Serie A ekibi Lazio ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek...

        Fenerbahçe 19-20 Ağustos ile 26-27 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına çıkacak...

        İşte F.Bahçe'nin hazırlık maçı programı:

        12 Temmuz: Fatih Karagümrük

        17 Temmuz: Portimonense

        20 Temmuz: Sunderland

        23 Temmuz: Al Ittihad

        26 Temmuz: Benfica

        30 Temmuz: Lazio

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