Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!
Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu.
Portekiz'de kamp yapacak olan sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçı oynayacak...
Sarı lacivertlilerin ilk rakibi, 12 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük olacak... Müsabakanın Can Bartu Tesisleri'nde oynanması bekleniyor...
Fenerbahçe Portekiz kampında ise 4 özel maç oynayacak...
Sarı lacivertliler 17 Temmuz'da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz'da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz'da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz'da yine Portekiz'den Benfica ile kozlarını paylaşacak...
Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Serie A ekibi Lazio ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek...
Fenerbahçe 19-20 Ağustos ile 26-27 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına çıkacak...
İşte F.Bahçe'nin hazırlık maçı programı:
12 Temmuz: Fatih Karagümrük
17 Temmuz: Portimonense
20 Temmuz: Sunderland
23 Temmuz: Al Ittihad
26 Temmuz: Benfica
30 Temmuz: Lazio