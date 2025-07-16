Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Marco Asensio ve Milan Skriniar için bekleyişini sürdürüyor. Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncularla son görüşmelerini yapıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Rotasını Fransa'ya çeviren sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferini ikili paket olarak bitirmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerin, Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladığı öne sürülüyor.
Fenerbahçe, Marco Asensio ile anlaşmaya vardı. İspanyol oyuncuyla son görüşmeler yapılıyor.
Geçtiğimiz sezon PSG’den kiralanan Milan Skriniar için de Fransız kulübüyle anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe, Slovak stoperle de son detayları görüşüyor.
İki oyuncunun transferinin “paket anlaşma” şeklinde tamamlanması hedefleniyor.
Yönetim, her iki ismi de kısa süre içinde resmiyete kavuşturup Portekiz kampına yetiştirmek istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Asensio ve Skriniar’ı kamp sürecinde takımda görmek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu iki transferin ardından bir süreliğine frene basacak.