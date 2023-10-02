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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon doğru muydu? Hakem otoriteleri yorumladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon doğru muydu? Hakem otoriteleri yorumladı

        Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını BeIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...

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        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:58
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        1

        "PENALTI KARARI DOĞRU OLURDU"

        37. Dakika; Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Bu pozisyonda penaltı kararı verilse daha doğru bulurdum. Önde olan futbolcunun sırtına nizami olmayan bir şarj yapılıyor.

        Bahattin Duran: VAR hakemi burada 'şarj olması' nedeniyle çağıramaz. Szymanski öne doğru koşarken Rizesporlu oyuncu nizami olmayan bir şarj yapıyor. Sahada penaltı verilmesi daha doğru olurdu.

        2

        GOL İPTALİ DOĞRU MU?

        38. Dakika; Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru karar mı?

        Deniz Çoban: İki oyuncu top için pozisyon almaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bana göre futbol oyun kuralları içerisinde iki oyuncunun da kolları doğal olarak açılmış durumda. Uzak mesafeden ve yerden seken top, Osayi'nin eline çarpıyor. Bence bilerek oynamıyor. Osayi'nin kolunun tüm hareketleri doğal. Benim açımdan mücadelenin gereği eller kollar doğal konumda. Ayakla oynamaya çalıştığı top, kazara eline geliyor. Elin vücüdundan açık olması ihlal olmaz. Bu bir çarpma. VAR müdahalesi olamaz. Herkes farklı farklı yorum getirir. Açık, bariz, skandal bir ihlal yoktur.

        Bahattin Duran: Bu bir çarpma. Kesinlikle ve kesinlikle bu pozisyona VAR müdahalesi olamaz.

        3

        "SARI KART OLMALI"

        44. dakikada Minchev'in Becao'ya faulü

        Deniz Çoban: Buna sarı kart göstermesi gerekir.

        Bahattin Duran: Basmayı net şekilde yapıyor. Burada bir sarı kartı kaçmış. Minchev'e sarı kart gösterilmesi gerekiyordu.

        4

        "DEVAM KARARI DOĞRU"

        52. Dakika; Halil'in Fred'e olan pozisyonunda penaltı var mı?

        Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

        Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

        5

        "CEZA SAHASI İÇİNDE ENDİREKT..."

        69. Dakika: Dusan Tadic'e kalkan ayak sonrası endirekt serbest vuruş gerekir mi?

        Deniz Çoban: Bunu bu açıdan görüp 'hayır' diyor. Kafanın olduğu yere ayak kalkıyor. Aday hakem kurslarında derstir bu. Kafayla oynama mesafesine ayak kalkıyor. Bunu görüp devam ettiren hakemin kendini sorgulaması gerekir. Ceza sahası içi endirekt serbest vuruş kullanması gerekir.

        Bahattin Duran: Ayak çok yükseğe kalkmış ceza sahası içinde. Endirekt serbest vuruş verilmeli.

        6

        TADIC'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        71. Dakika: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Tartışmaya gerek yok, net penaltı. Hugh Dallas'ın hakemlik kariyeriyle, hakemlik kariyerimi karşılaştırmam. Fakat 25 yıllık eğitimciyim, 10 yıl eğitimcilik eğitimi almış biri olarak Hugh Dallas kelimeleri seçerek konuşmuyor. Hakemleri yanlış yönlendiriyor. Söylediği cümleler yanlış yere gider. Bundan böyle ligde penaltı göremezsiniz dedim. Basit temas, basit penaltı falan diyor. Temas basit olabilir ama etkisi basit mi? Hızla koşan bir oyuncunun ayağına ufak bir temas yaparsınız, yuvarlanır gider. Bazen yere sağlam basan oyuncuya, 3-4 kat daha fazla temasta bulunursanız etkilemez. Etkinin doğurduğu sonuca bakacaksınız. Basit penaltı verilmesin dedi, o günden beri penaltılar verilmiyor. VAR da müdahale etmiyor. Karşısındaki grup homojen bir grup yok. 30 elit hakem vardır karşınızda, ne dediğinizi anlar.

        Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu hakim, vurmak için ayağımı savuruyorum, arkadan gelen ayağın önüne ayak koyuyor. Bundan daha net bir penaltı olamaz.

        Bahattin Duran: Olawoyin ile Tadic. Olawoyin'in Tadic'in topuğuna müdahalesi var. Sahadaki hakem bu teması görse de penaltıyı verir. Olawoyin, dizinin altıyla Tadic'in ayağına net temas yapıyor. VAR kesin müdahale etmeli buna. Dizinin altıyla birlikte... Çok net kanıt var bu pozisyonda. Yahu çok net kanıt var.

        7

        RİZESPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        78. Dakika: Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Penaltı verilmeli. Yukarıdan dirsek var.

        Bahattin Duran: Penaltı verilmeli. Maçı izlerken bile 'ufff' dedik bu dirseğe. Öyle bir dirsek var ki, oyuncu boksta yumruk yemiş gibi suratı sarsılıyor.

        8

        "PENALTI YOK"

        82. Dakika: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Çok temiz pozisyon. Penaltı yok.

        Bahattin Duran: Bu pozisyon devam, herhangi bir ihlal yok.

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