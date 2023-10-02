Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon doğru muydu? Hakem otoriteleri yorumladı

Bahattin Duran: VAR hakemi burada 'şarj olması' nedeniyle çağıramaz. Szymanski öne doğru koşarken Rizesporlu oyuncu nizami olmayan bir şarj yapıyor. Sahada penaltı verilmesi daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda penaltı kararı verilse daha doğru bulurdum. Önde olan futbolcunun sırtına nizami olmayan bir şarj yapılıyor.

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Deniz Çoban: İki oyuncu top için pozisyon almaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bana göre futbol oyun kuralları içerisinde iki oyuncunun da kolları doğal olarak açılmış durumda. Uzak mesafeden ve yerden seken top, Osayi'nin eline çarpıyor. Bence bilerek oynamıyor. Osayi'nin kolunun tüm hareketleri doğal. Benim açımdan mücadelenin gereği eller kollar doğal konumda. Ayakla oynamaya çalıştığı top, kazara eline geliyor. Elin vücüdundan açık olması ihlal olmaz. Bu bir çarpma. VAR müdahalesi olamaz. Herkes farklı farklı yorum getirir. Açık, bariz, skandal bir ihlal yoktur.

Bahattin Duran: Bu bir çarpma. Kesinlikle ve kesinlikle bu pozisyona VAR müdahalesi olamaz.