Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke flaş bir takviye yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Wolves'tan ayrılan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe için flaş bir transfer daha yaptı.
Sarı-lacivertli ekibin, Premier Lig ekibi Wolves'tan ayrılan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığı iddia edildi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.
Portekizli oyuncunun transferi tamamlamak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığı aktarıldı.
Savunmadaki istikrarı ve Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken Semedo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
PERFORMANSI
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.