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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke flaş bir takviye yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Wolves'tan ayrılan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 20:56 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:11
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        Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe için flaş bir transfer daha yaptı.

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        Sarı-lacivertli ekibin, Premier Lig ekibi Wolves'tan ayrılan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığı iddia edildi.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.

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        Portekizli oyuncunun transferi tamamlamak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığı aktarıldı.

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        Savunmadaki istikrarı ve Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken Semedo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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        PERFORMANSI

        30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

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