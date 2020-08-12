Ülkesi Çekya'dan İstanbul'a gelen futbolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Volkan Ballı karşıladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Novak, "Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmaktan dolayı çok mutluyum. Hedeflerim her zaman mümkün olduğu kadar yüksek. Ligin en üst seviyesinde oynamak ve takımıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarına da mesaj veren 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım ve bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Umarım gollerime devam ederim. Benim için önemli olan takımın nasıl oynadığı, sonra gollerim ve asistlerim önemlidir." şeklinde konuştu.

Volkan Ballı da Novak'a başarılar diledi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un yeni transfer Novak'a "hoş geldin" diyerek, takım arkadaşlarına alkışlattığı belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Novak'ın, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenmanın, iki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.