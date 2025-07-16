Talisca'ya sürpriz talip: Flamengo!
Fenerbahçe'de aldığı yüksek maaş nedeniyle zaman zaman tartışılan Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Flamengo Kulübü'nün, 31 yaşındaki yıldızla transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Brezilyalı 10 numara için ülkesinin takımlarından Flamengo’nun devreye girdiği öne sürüldü.
Kulüp yetkililerinin yıldız oyuncuyla bire bir görüştüğü ve transfer şartlarını sorduğu ifade edildi.
Teknik direktör Filipe Luis’in de Talisca’yı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Ayrıca Fenerbahçe ile şu ana kadar herhangi bir anlaşmanın olmadığı kaydedildi.
Talisca'nın Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaş ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Flamengo cephesinin bu konuda nasıl bir çözüm geliştireceği ise merak konusu.
Anderson Talisca, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımın Portekiz kampına götürülmemişti.
31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe iel çıktığı 23 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.