Fenerbahçe, şort sponsorunu açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası olan Aygaz, Futbol A Takımı şort sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.
Futbol Takımımız, 25 Kasım 2018 Pazar günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13.haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında, 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lider markası olarak faaliyet gösteren Aygaz’ın logosunu taşıyan şortu, ilk kez giyecek.
Renklerimize ve Fenerbahçe’mize hoş geldin Aygaz!
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
AYGAZ Hakkında:
Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 11. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 2017 sonunda 2.400’e yakın tüpgaz bayisi ve 1.700’ü aşkın otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Güçlü dağıtım ve hizmet ağı sayesinde Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz tüketicinin ihtiyaçlarını öngörerek ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip, müşterilerinin taleplerini hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamaktadır."
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