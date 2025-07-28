Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!

Fenerbahçe Kulübü, ABD merkezli gıda markası Chobani ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 artı 5 sezon (toplam 10 yıl) boyunca stadyum isim sponsorluğu gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 2 artı 3 sezon (toplam 5 yıl) için ise Futbol A Takımı’nın Avrupa müsabakalarındaki forma göğüs sponsoru Chobani olacak.

Yapılan anlaşma sonrası, Fenerbahçe Stadyumu’nun adı “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” olarak değişti.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."