Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1-0 yenildiği Ümraniyespor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR

STAT: Ülker (Seyircisiz)

SAAT: 20:30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: A2

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

FENERBAHÇE SEYİRCİSİNDEN YOKSUN

Ülker Stadı'nda oynanan maça geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı alınmadı.

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.