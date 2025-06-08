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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Nadiem Amiri hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Nadiem Amiri hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mainz forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:46
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        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Amiri hamlesi!
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        Süper Lig'de sezon noktalanırken Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sene de istediği şampiyonluğa ulaşamadı.

        İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin aktardığı bilgilere göre, transfer için gaza basan iki dev kulüp Mainz 05 forması giyen orta saha oyuncusu Nadiem Amiri'i gündemine aldı.

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Devin Özek, Amiri ile daha önce Bayer Leverkusen'de çalışmıştı.

        Alman kulübü Mainz'ın oyuncuya yaklaşık 20 milyon Euro değer biçtiği aktarıldı.

        Bu sezon Mainz formasıyla 32 maça çıkan Amiri 8 gol atarken 5 asist yaptı.

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