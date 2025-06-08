Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Nadiem Amiri hamlesi!

Süper Lig'de sezon noktalanırken Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sene de istediği şampiyonluğa ulaşamadı.

İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin aktardığı bilgilere göre, transfer için gaza basan iki dev kulüp Mainz 05 forması giyen orta saha oyuncusu Nadiem Amiri'i gündemine aldı.