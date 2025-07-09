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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı!

        İtalyan devi Juventus, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Dusan Vlahovic için kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:19
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        Geleceği hakkında soru işaretleri bulunan ve transferde adı Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Dusan Vlahovic konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

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        Sky Italia'nın aktardığı bilgiye göre; Juventus, Sırp golcünün sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

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        İtalyan kulübü, Vlahovic'in sözleşmesini sonlandırmak için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.

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        Juventus'taki durumu belirsizliğini koruyan ve Milan ile de bağlantısı gündemde olan Vlahovic hakkında teknik direktör Allegri, yorum yapmaktan kaçınmıştı.

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        Konuyla ilgili sorulan soruya Allegri, "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Vlahovic mi? Dusan harika bir oyuncu fakat şu an Juventus forması giyiyor. Gidecek ve transferle ilgili konular konuşuldu. Elimdeki 25 oyuncudan memnunum. Şu anda önceliğimiz İtalya Kupası'nda Bari ile oynayacağımız maça hazır olmak." şeklinde cevap verdi.

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        25 yaşındaki forvet, bu sezon Juventus ile 41 resmi karşılaşmada 15 gol atarken, 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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