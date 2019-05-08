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Fenerbahçe'ye Final Four öncesi kötü haber

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'nin EuroLeague Final Four maçlarında oynamayacağını duyurdu. Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumlarının ise Final Four öncesinde kesinleşeceği belirtildi

Fenerbahçe

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir.

Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir."

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