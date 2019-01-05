Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada kapatan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirmişti. Yeni teknik direktör Ersun Yanal, Ali Koç ve yönetimden yeni transferlerin bir an önce yapılmasını ve kampa katılmasını rica ederken başkan Ali Koç, İngiltere'ye giderek burada bir dizi görüşmede bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Liverpool'dan Adam Lallana'yı istediği öğrenilirken sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, eskiden çalıştığı Liverpool'dan sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve forma şansı bulmakta zorlanan Adam Lallana'yı isterken kırmızı-beyazlılar bu transfere onay vermedi.

Jürgen Klopp'un Adam Lallana'yı sakatlıklara rağmen takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve bu nedenle devre arasında takımdan ayrılmasını istemediği öğrenildi.

Sakatlıkları nedeniyle geçen sezon toplamda 23, bu sezon ise 7 maç kaçıran 30 yaşındaki orta saha bu sezon sadece 6'sı Premier Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maçta forma giyebildi. 2014 yılında Liverpool'a transfer olan Lallana'nın Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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