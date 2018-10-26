Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün belediye başkanı Petre Şilegov ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şilegov ve beraberindeki heyet, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Üsküp Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, müze müdürü Alp Bacıoğlu eşliğinde Ülker Stadı'nda yer alan Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. Burada kulüp ve Türk spor tarihi hakkında bilgiler alan Şilegov, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kazandığı şampiyonluk kupalarını ve kulübün Kurtuluş Savaşı'na destek için silah kaçırma faaliyetlerini anlatan canlandırmaları inceledi.

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