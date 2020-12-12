Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelede Kanarya kazanarak yeniden seri yakalamanın peşinde.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Erkan Özdamar

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Lige iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan Erol Bulut'un öğrencileri, son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy'de yeniden kazanmak istiyor.

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8'ini Kadıköy'de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy'de üst üste mağlup olmuştu.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

OZAN VE PELKAS SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

SAVUNMADA GÖREV SADIK'IN

Malatyaspor karşılaşması öncesinde stoper tandemindeki eksikleri dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başından itibaren iyi bir grafik sergileyen Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz üçlüsünden Lemos ve Serdar bu mücadelede yer alamayacak.

Erol Bulut, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar'ı Tisserand'ın yanında oynatıyor. Sadık, Erol Bulut'un görevlendirmesi durumunda Fenerbahçe formasıyla yaklaşık 1 sene sonra ligde ilk 11'de başladı. 27 yaşındaki savunmacı, son olarak ligde geçtiğimiz sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019'da Sivasspor deplasmanına ilk 11'de çıkmıştı.

MALATYA CEPHESİ

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK PEŞİNDE

Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.