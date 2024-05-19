Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya çıktı, ortalık karıştı - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya çıktı, ortalık karıştı

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray zaferi sonrası RAMS Park'a gelirken kutlama için sahaya çıkmalarının ardından gerginlik yaşandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı.

        2

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

        3

        Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe bayrağı açtı.

        4

        Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe bayrağını havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.

        5

        Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü.

        6

        Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü.

        7

        Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

        8

        Öte yandan Ali Koç'un stattan ayrılışı sırasında ortalık bir kez daha karıştı. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, polislere "Ali Koç'un polisi değilsiniz" diye bağırdı. Araya giren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ortamı sakinleştirdi.

        9

        Ayrıca arbede esnasında başkan Ali Koç'un yöneticilerden Selahattin Baki'ye de tepki gösterdiği görüldü.

        10

        İşte o anlarda kameralara yansıyanlar...

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"