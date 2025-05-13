Fenerbahçe’de kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Kanatlarımız bu sene arzuladığımız hızda değildi" sözleri dikkat çekmişti. Sezonun son haftalarına girilirken sarı-lacivertli takımda kanatların skora verdiği katkı da beklentilerin altında kaldı. İşte Fenerbahçe kanatlarının bu sezonki skor katkısı...
Fenerbahçe başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında, "Önümüzdeki sezon, temel olarak takımda değiştirmek istediğiniz konu ne?" sorusuna "Hız! Kanatlarımız bu sene arzuladığımız hızda değildi." ifadelerini kullanmıştı.
Peki Fenerbahçe kanatları bu sezon nasıl katkı sağladı? HT Spor'dan Esra Köse derledi...
Teknik direktör José Mourinho’nun kanat ve bek rotasyonunda sıkça değişiklik yapması dikkat çekerken, alınan skor katkısı beklentilerin altında kaldı.
Fenerbahçe'de bu sezon sol kanatta 8 oyuncu denendi bu oyunculardan ise 8 gol, 10 asistlik katkı alındı. Mourinho bu sezon sol açıkta tam 8 farklı futbolcuya forma şansı verdi.
SOL TARAF KATKISI 8 GOL, 10 ASİST
Allan Saint-Maximin: 28 maç – 4 gol, 5 asist
Oğuz Aydın: 11 maç – 4 gol, 5 asist
Dusan Tadic: 4 maç – 1 gol
Cenk Tosun, İrfan Can, Kostic, Szymanski ve Mert Hakan ise şans bulduğu 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
Orta sahanın solunda düşük katkı: 2 gol, 3 asist
Sarı-Lacivertliler, sol iç bölgede forma giyen 5 farklı futbolcudan ise sadece 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı aldı.
Kostic: 19 maç – 1 gol, 2 asist
Oğuz Aydın: 2 maç – 1 gol, 1 asist
Szymanski: 4 maç – 1 asist
Levet ve Saint-Maximin bu bölgede oynadıkları maçlarda katkı sağlayamadı.
SAĞ KANATTA SKOR KATKISI YÜKSEK: 14 GOL, 12 ASİST
Fenerbahçe, sağ açıkta 6 farklı oyuncuyu kullanarak 14 gol ve 12 asistlik bir performans elde etti.
Dusan Tadic: 24 maç – 9 gol, 10 asist
Talisca: 7 maç – 3 gol
İrfan Can Kahveci: 26 maç – 1 gol, 2 asist
En-Nesyri: 1 maç – 1 gol
Diğer isimler Cenk Tosun ve Szymanski bu bölgede katkı veremedi.
Orta sahanın sağında yine sınırlı katkı: 2 gol, 3 asist
Bu bölgede oynayan 5 oyuncudan sadece 2 gol ve 3 asistlik skor üretimi sağlandı.
Oğuz Aydın: 12 maç – 2 gol, 2 asist
Mert Müldür: 6 maç – 1 asist
Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve İrfan Can’dan skor katkısı alınamadı.
BEKLERDE DE SKOR KATKISI SINIRLI
Sol bekte 20 maçta sadece 1 gol ve 6 asist üretildi:
Kostic: 11 maç – 1 gol, 6 asist
Mert Müldür: 9 maç – katkı yok
Sağ bekte 2 oyuncudan toplam 1 gol ve 4 asist geldi:
Mert Müldür: 20 maç – 1 gol, 2 asist
Osayi-Samuel: 23 maç – 2 asist
Sezon boyunca Mourinho’nun sisteminde özellikle sol kanatta ciddi bir deneme süreci yaşandı. 8 farklı isim sol açıkta görev aldı ancak net bir istikrar sağlanamadı.
Sağ kanatta ise Tadic’in bireysel performansı öne çıktı. Buna rağmen, Fenerbahçe’nin kanat ve bek oyuncularından aldığı toplam skor katkısı, kulüp yönetiminin ve teknik heyetin sezon sonu planlamasında değişime gideceğini gösteriyor.
Başkan Ali Koç’un “hız eksikliği” vurgusu da bu istatistiklerle destekleniyor.