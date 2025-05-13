Fenerbahçe’de kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında, "Önümüzdeki sezon, temel olarak takımda değiştirmek istediğiniz konu ne?" sorusuna "Hız! Kanatlarımız bu sene arzuladığımız hızda değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Peki Fenerbahçe kanatları bu sezon nasıl katkı sağladı? HT Spor'dan Esra Köse derledi...

Teknik direktör José Mourinho’nun kanat ve bek rotasyonunda sıkça değişiklik yapması dikkat çekerken, alınan skor katkısı beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe'de bu sezon sol kanatta 8 oyuncu denendi bu oyunculardan ise 8 gol, 10 asistlik katkı alındı. Mourinho bu sezon sol açıkta tam 8 farklı futbolcuya forma şansı verdi. SOL TARAF KATKISI 8 GOL, 10 ASİST Allan Saint-Maximin: 28 maç – 4 gol, 5 asist REKLAM Oğuz Aydın: 11 maç – 4 gol, 5 asist Dusan Tadic: 4 maç – 1 gol Cenk Tosun, İrfan Can, Kostic, Szymanski ve Mert Hakan ise şans bulduğu 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Orta sahanın solunda düşük katkı: 2 gol, 3 asist Sarı-Lacivertliler, sol iç bölgede forma giyen 5 farklı futbolcudan ise sadece 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı aldı. Kostic: 19 maç – 1 gol, 2 asist Oğuz Aydın: 2 maç – 1 gol, 1 asist Szymanski: 4 maç – 1 asist Levet ve Saint-Maximin bu bölgede oynadıkları maçlarda katkı sağlayamadı.

SAĞ KANATTA SKOR KATKISI YÜKSEK: 14 GOL, 12 ASİST Fenerbahçe, sağ açıkta 6 farklı oyuncuyu kullanarak 14 gol ve 12 asistlik bir performans elde etti. Dusan Tadic: 24 maç – 9 gol, 10 asist Talisca: 7 maç – 3 gol İrfan Can Kahveci: 26 maç – 1 gol, 2 asist En-Nesyri: 1 maç – 1 gol REKLAM Diğer isimler Cenk Tosun ve Szymanski bu bölgede katkı veremedi.

Orta sahanın sağında yine sınırlı katkı: 2 gol, 3 asist Bu bölgede oynayan 5 oyuncudan sadece 2 gol ve 3 asistlik skor üretimi sağlandı. Oğuz Aydın: 12 maç – 2 gol, 2 asist Mert Müldür: 6 maç – 1 asist Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve İrfan Can’dan skor katkısı alınamadı.

BEKLERDE DE SKOR KATKISI SINIRLI Sol bekte 20 maçta sadece 1 gol ve 6 asist üretildi: Kostic: 11 maç – 1 gol, 6 asist Mert Müldür: 9 maç – katkı yok Sağ bekte 2 oyuncudan toplam 1 gol ve 4 asist geldi: Mert Müldür: 20 maç – 1 gol, 2 asist Osayi-Samuel: 23 maç – 2 asist