Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması

Çekya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İsrail ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.