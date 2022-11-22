İşte o paylaşım:

"Arkadaşlar çok can sıkıcı bir konu ama bunu yazmak zorundayım. Bugün kimseyi ifşa etmeyeceğim ama bir dahaki sefere ifşa etmeye başlayacağım. Beni ve ailemi takip eden herkes bilir ki burada yaşadığımız gerçekleri sizlerle paylaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve özellikle kocam ve ben bir çiftten çok daha fazlasıyız. Biz arkadaşız, biz gerçekçiyiz ve birlikte çok şey yaşadık. Birlikte olmak için çok şey verdik ve buraya gelmemiz hiç kolay olmadı. O benim işimi destekliyor, ben de onu her zaman destekliyorum.