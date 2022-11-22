Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Müller, son olarak eşi Lincoln'e Instagram'dan mesaj atanları uyaran bir paylaşımda bulundu.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Adriana Müller, Türkçe yaptığı paylaşımda, kocası Lincoln'e mesaj atanları piranaya benzetti.
İşte o paylaşım:
"Arkadaşlar çok can sıkıcı bir konu ama bunu yazmak zorundayım. Bugün kimseyi ifşa etmeyeceğim ama bir dahaki sefere ifşa etmeye başlayacağım. Beni ve ailemi takip eden herkes bilir ki burada yaşadığımız gerçekleri sizlerle paylaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve özellikle kocam ve ben bir çiftten çok daha fazlasıyız. Biz arkadaşız, biz gerçekçiyiz ve birlikte çok şey yaşadık. Birlikte olmak için çok şey verdik ve buraya gelmemiz hiç kolay olmadı. O benim işimi destekliyor, ben de onu her zaman destekliyorum.
Ama açıklığa kavuşturmak istediğim şey şu ki birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimize saygı duyacağımıza, seveceğimize ve ilgileneceğimize dair Tanrı'nın önünde bir yemin ettik. Kocam evden sadece çalışmak için çıkıyor. Alkol almıyor ve sigara içmiyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkma an, sadece ailesiyle dışarı çıkan bir insan, onu çok seviyoruz.
Artık bazı Piranaların Lincoln'ün instagramına saldırmayı bırakmasını içtenlikle rica ediyorum. Sadece bana değil çocuklarımıza da saygı göstermeleri için. Çok net bir şekilde görebileceğiniz gibi ailemiz instagram hesabımıza resmedilmiş. Bu yüzden ona, bana ve çocuklarımıza saygı gösterin. Emin olun Lincoln evde iyi hizmet alıyor. Evde bir kadını ve çok daha önemlisi, karakterli bir kadını var. Teşekkürler"
YORUMLAR