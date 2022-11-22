Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller'den ilginç sosyal medya paylaşımı!
ABONE OL

Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller'den ilginç paylaşım!

Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, sosyal medyada Lincoln'e mesaj atanları piranaya benzeterek ilginç bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller'den ilginç sosyal medya paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Müller, son olarak eşi Lincoln'e Instagram'dan mesaj atanları uyaran bir paylaşımda bulundu.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Adriana Müller, Türkçe yaptığı paylaşımda, kocası Lincoln'e mesaj atanları piranaya benzetti.

İşte o paylaşım:

"Arkadaşlar çok can sıkıcı bir konu ama bunu yazmak zorundayım. Bugün kimseyi ifşa etmeyeceğim ama bir dahaki sefere ifşa etmeye başlayacağım. Beni ve ailemi takip eden herkes bilir ki burada yaşadığımız gerçekleri sizlerle paylaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve özellikle kocam ve ben bir çiftten çok daha fazlasıyız. Biz arkadaşız, biz gerçekçiyiz ve birlikte çok şey yaşadık. Birlikte olmak için çok şey verdik ve buraya gelmemiz hiç kolay olmadı. O benim işimi destekliyor, ben de onu her zaman destekliyorum.

Ama açıklığa kavuşturmak istediğim şey şu ki birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimize saygı duyacağımıza, seveceğimize ve ilgileneceğimize dair Tanrı'nın önünde bir yemin ettik. Kocam evden sadece çalışmak için çıkıyor. Alkol almıyor ve sigara içmiyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkma an, sadece ailesiyle dışarı çıkan bir insan, onu çok seviyoruz.

Artık bazı Piranaların Lincoln'ün instagramına saldırmayı bırakmasını içtenlikle rica ediyorum. Sadece bana değil çocuklarımıza da saygı göstermeleri için. Çok net bir şekilde görebileceğiniz gibi ailemiz instagram hesabımıza resmedilmiş. Bu yüzden ona, bana ve çocuklarımıza saygı gösterin. Emin olun Lincoln evde iyi hizmet alıyor. Evde bir kadını ve çok daha önemlisi, karakterli bir kadını var. Teşekkürler"

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Terim'den olay itiraflar: Bekleyelim ve görelim! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Terim'den olay itiraflar
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı! Premier Lig Haberleri
FUTBOL ManU'da Ronaldo dönemi resmen bitti!
Suudi Arabistan kazandı, Jorge Jesus gündem oldu
FUTBOL Arabistan kazandı Jesus gündem oldu
Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir
FUTBOL Flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası...
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Ronaldo tarihe geçti!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'ye Alman stoper!
FUTBOL Fenerbahçe'ye Alman stoper!
Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Roma'ya Galatasaray'ın yıldızını önerdi
Kasımpaşa'da yeni dönem! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan oldu! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Kasımpaşa, Selçuk İnan ile sözleşme imzaladı
Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?
FUTBOL Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.