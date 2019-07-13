İspanyol basınından Estadio Deportivo, Real Betis'in Miha Zajc için Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdu. Forvete Espanyol'dan Borja Iglesias'ı, sol beke de Rayo Vallecano'dan Alex Moreno'yu almak isteyen Real Betis'in orta sahaya yapacağı takviye için için Fenerbahçe'ye masaya oturdu. Betis'in Miha Zajc'ın fiyatını sorduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu için Real Betis'ten 9 milyon euro bonservis bedeli istediği vurgulandı. Haberde, Miha Zajc'ın Empoli'den Ocak ayında 3,5 milyon Euro'ya + Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında transfer edildiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Miha Zajc 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Miha Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.