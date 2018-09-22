Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tam destek!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de taraftarların desteği artarak sürüyor. Geçen sezon 698 bin 584 olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, bu sezon yüzde 7 oranında artış gösterdi ve 748 bin 758'e ulaştı

22 Eylül 2018 Cumartesi, 13:16 | Güncelleme:

AA'da yer alan habere göre Passolig yetkililerinden aldığı bilgiler, göre sarı-lacivertlilerin Ali Koç'un kulüp başkanlığına gelmesinin ardından taraftarlar takımlarına olan desteğini her geçen gün artırdığına işaret ediyor. Ligin 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, bu sezon hem Passolig Kart sayısında hem de seyirci ortalamasında önemli bir artış gerçekleştirdi.

Geçen sezon sonunda 698 bin 584 olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı yüzde 7 oranında artışla bu sezon 748 bin 758’e ulaştı.

Ali Koç’un başkanlığının ardından hızla artan Passolig Kart başvuruları ile birlikte sarı-lacivertli ekibin seyirci ortalaması da yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunda 29 bin 35 olan seyirci ortalaması, Kadıköy’deki ilk 2 iç saha maçında 36 bin 655’e çıktı. Fenerbahçe, 2015-2016'da 24 bin 958 seyirci ortalaması yakalarken, bir sonraki sezon bu oran 16 bin 405'e düştü. Geçen sezon tekrar toparlanan ve ortalamayı 29 bin 35'e çıkaran sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlığında bu sezon ligdeki ilk iki maçta oranı 36 bin 655'e kadar çıkardı.

BEŞİKTAŞ'IN SEYİRCİ SAYISINDA GERİLEME VAR

Vodafone Park'ın hizmete girmesiyle önemli bir seyirci ortalaması yakalayan Beşiktaş'ın son 2 sezondaki düşüşü sürdü.

Passolig Kart sayısında 674 bin 694 ile 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2016-2017 sezonunda 30 bin 446 seyirci ortalamasıyla oynarken, geçen sezon bu oranın 29 bin 562'e düşmesine engel olamadı. Beşiktaş, bu sezon evinde yaptığı 3 lig maçında ise 27 bin 879 ortalama yakaladı.

SÜPER LİG'DE DE SEYİRCİ ORTALAMASI YÜKSELİYOR

Süper Lig'de bu sezonki seyirci ortalamasında da yükseliş gözlendi.

2016-2017'de 8 bin 940 olan seyirci ortalaması geçen sezon yüzde 43 oranında artışla 12 bin 822’ye yükselmişti. Bu sezonun ilk 5 haftasına bakıldığında lig maçlarını 650 bine yakın taraftar tribünlerde izledi. Böylece sezonun ilk 5 haftasında 14 bin 338 seyirci ortalamasıyla oran 2017-2018'e göre yüzde 11 artış gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.